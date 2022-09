Tre Giorni per la Scuola: RiGenerazione Scuola, dal 9 all’11 novembre a Città della Scienza. Bando La Parola alle Scuole (Di giovedì 22 settembre 2022) Tre Giorni per la Scuola edizione 2022: RiGenerazione Scuola quest’anno ritorna in presenza, il principale evento nazionale sui temi dell’educazione promosso dalla Regione Campania e da Città della Scienza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L'evento si svolge dal 9 all'11 novembre a Citta della Scienza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) Treper laedizione 2022:quest’anno ritorna in presenza, il principale evento nazionale sui temi dell’educazione promosso dalla Regione Campania e da, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. L'evento si svolge dal 9 all'11a Citta. L'articolo .

