Transizione ecologica, digitale e sociale: cambia il modo di vivere gli spazi abitativi. Intervista (Di giovedì 22 settembre 2022) Il nuovo Bauhaus europeo impone all’Unione europea di prendere importanti decisioni per mitigare, dove possibile, le dinamiche irreversibili dell’antropogenico cambiamento climatico e al tempo stesso evidenzia l’importanza di ridisegnare le nostre città, dal modo in cui costruirle, al modo in cui organizzarle, a come viverle, per implementare una bioeconomia rigenerativa e un sistema circolare del riuso dei materiali. Nasce un nuovo modo di promuovere ed incentivare il ripristino e l’espansione di ecosistemi globali sani, dove l’insediamento umano non è più fonte di atteggiamento quasi predatorio, ma forza riparatrice del benessere globale: sinergia, simbiosi, socialità in luogo di conflittualità, sfruttamento ed individualismo. Cosa vuol dire tutto ciò in un contesto italiano, in un tessuto sociale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Il nuovo Bauhaus europeo impone all’Unione europea di prendere importanti decisioni per mitigare, dove possibile, le dinamiche irreversibili dell’antropogenicomento climatico e al tempo stesso evidenzia l’importanza di ridisegnare le nostre città, dalin cui costruirle, alin cui organizzarle, a come viverle, per implementare una bioeconomia rigenerativa e un sistema circolare del riuso dei materiali. Nasce un nuovodi promuovere ed incentivare il ripristino e l’espansione di ecosistemi globali sani, dove l’insediamento umano non è più fonte di atteggiamento quasi predatorio, ma forza riparatrice del benessere globale: sinergia, simbiosi, socialità in luogo di conflittualità, sfruttamento ed individualismo. Cosa vuol dire tutto ciò in un contesto italiano, in un tessuto...

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Franco, il Mini… - AndreaVenanzoni : La metafora perfetta della transizione ecologica e del PD - pdnetwork : Non siamo tutti uguali. La destra nega i cambiamenti climatici. Per noi lotta alla crisi climatica e cura del ter… - DiegoNatoli2 : RT @ConConte22: I media e i salotti televisivi insorgono quando #Conte prende parola e parla di salario minimo legale, transizione ecologic… - IngegneriaR3 : RT @LazioInnova: ?? Digital Contamination Lab è il nuovo laboratorio di Lazio Innova per lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi… -