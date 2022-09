Tra vent'anni in Italia vivranno oltre 10 milioni di persone sole (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Il calo delle famiglie con nuclei deriva dalle conseguenze di lungo periodo delle dinamiche socio-demografiche in atto in Italia: l'invecchiamento della popolazione, con l'aumento della speranza di vita, genera infatti un maggior numero di persone sole; il prolungato calo della natalità incrementa le persone senza figli, mentre l'aumento dell'instabilità coniugale, in seguito al maggior numero di scioglimenti di legami di coppia, determina un numero crescente di individui e genitori soli". È quanto rileva l'Istat nel rapporto sulle nuove previsioni sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2021. "Alle persone sole, comunque associate al concetto di famiglia per quanto micro, si deve principalmente la crescita assoluta del numero totale di famiglie. Gli uomini che vivono ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "Il calo delle famiglie con nuclei deriva dalle conseguenze di lungo periodo delle dinamiche socio-demografiche in atto in: l'invecchiamento della popolazione, con l'aumento della speranza di vita, genera infatti un maggior numero di; il prolungato calo della natalità incrementa lesenza figli, mentre l'aumento dell'instabilità coniugale, in seguito al maggior numero di scioglimenti di legami di coppia, determina un numero crescente di individui e genitori soli". È quanto rileva l'Istat nel rapporto sulle nuove previsioni sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2021. "Alle, comunque associate al concetto di famiglia per quanto micro, si deve principalmente la crescita assoluta del numero totale di famiglie. Gli uomini che vivono ...

sulsitodisimone : Tra vent'anni in Italia vivranno oltre 10 milioni di persone sole - errecavallo : RT @AI_AMBIT: 'In Italia negli ultimi vent'anni il miglioramento dell'#efficienza e del risparmio energetico è stato tra i più modesti in E… - infoitinterno : Milioni di genitori e individui soli. Tra vent'anni, secondo l'Istat, vivremo come in un film distopico - vivilacosiah_ : @thisismytrying_ sarò di parte ma Venezia non la supererò nemmeno tra vent’anni - schtennis : @KTonkova In Italia, chiudendo gli occhi su quello che accade, ci sono molte spinte per la realizzazione di un nucl… -