“Totti si è pentito” Il gesto per Ilary Blasi | colpo di scena nella separazione dell’anno

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nessuno riesce a capire a fondo perché Francescoabbia deciso di rilasciare una intervista come quella al Corriere della Sera. Una sorta di sfogo forse fin troppo generoso, che ha destabilizzato i fan, figuriamoci i suoi figli e la stessa. C’è anche chi crede ci sia il suo legale dietro. Fatto sta, che oggi lui sarebbe. La notizia, che ancora ha il sapore di indiscrezione, è stata pubblicata in queste ultime ore dal settimanale che dirige Carlo Verdelli, Oggi, e nel giro di pochissimo ha già fatto il giro del web e, come ogni gossip riguardante la, verrà trattata a lungo. Francesco, cercherebbe il dialogo con. Francesco ...

zazoomblog : Totti-Blasi lui è pentito? Ecco le possibili conseguenze delle sue azioni - #Totti-Blasi #pentito? #possibili - blogtivvu : Francesco Totti “pentito”? Prove di dialogo con Ilary, il gossip #totti #ilaryblasi - occhio_notizie : L'ultima indiscrezione sulla tanto chiacchierata separazione riguarda #Totti, il quale si sarebbe pentito e starebb… - telodogratis : Francesco Totti si sarebbe “pentito e starebbe cercando il dialogo” -

e Ilary: luiper l'intervista al Corriere Quell'intervista ha segnato un punto cruciale nella separazione tra Francescoe Ilary Blasi, lasciando trapelare una possibile guerra ...Francescovuole riallacciare i rapporti con l'ex moglie L'indiscrezione In tanti potrebbero chiedersi il motivo per cui l'ex calciatore e capitano della As Roma si siadi aver ...Francesco Totti "pentito" Prove di dialogo con l'ex moglie Ilary Blasi dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il gossip.Ilary Blasi, il suo ex marito si è pentito di aver fatto quella famosa intervista Spunta un nuovo retroscena Sull'ultimo numero del settimanale Oggi è ...