Torino Bellissima perde altri pezzi

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Dopo lunghe riflessioni dovute alle scelte fatte in questi mesi, riteniamo la nostra partecipazione al percorso di, concluso”, così ClaudioDesirò, Responsabile Organizzazione della Città Metropolitana, ed i Responsabili dei tavoli di CompetenzaAlessandra Girardello(Commercio), e Pietro Piazzolla(Istruzione), annunciano le dimissioni dalla struttura organizzativa del movimento civico di Paolo Damilano.”Dopo aver conseguito un ottimo risultato elettorale, si sono disperse risorse umane e tempo prezioso senza intraprendere un reale percorso di consolidamento e crescita di un progetto che sarebbe potuto diventare un soggetto politico di grande peso nella nostra Città ed in tutto il Piemonte“, aggiungono.”All’interno della lista civica si evidenzia la mancanza di una visione politica strategica che indichi quali azioni si vogliano portare ...

mumorini : RT @NinaRicci_us: @settecoppeotto Scelgo la basilica di Superga per due motivi, innanzitutto perché imponente e bellissima e poi perché ric… - PatriziaMarocco : RT @chiaschi: Una magnifica #MoleAntonelliana tutta blu ci ricorda che oggi si celebra la #GiornataInternazionaledellelinguedeisegni,istitu… - 9aprile1981 : RT @GiCivi: Tessiture di sogno W. G. Sebald @adelphiedizioni con Ada Vigliani e @MarcoLupoTN nella bellissima Libreria Luxemburg di Tori… - anna30048679 : RT @NinaRicci_us: @settecoppeotto Scelgo la basilica di Superga per due motivi, innanzitutto perché imponente e bellissima e poi perché ric… - ANGELS_1132 : RT @chiaschi: Una magnifica #MoleAntonelliana tutta blu ci ricorda che oggi si celebra la #GiornataInternazionaledellelinguedeisegni,istitu… -

Il Torinese

... Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea, Sabrina Martina La trama di "Nessuno come noi", 1987. ... liceale studioso da sempre perdutamente innamorato di Cate, lacompagna di classe. Il suo ...M:, tra l'altro. Noi abbiamo pensato di usare questi versi per dare il benvenuto all'...erano in heavy rotation su MTV Italia con la loro Valvonauta e aprivano il concerto degli U2 a. ... Torino Bellissima: nuove uscite dal gruppo di Paolo Damilano Uno spazio relax, un’area per l’allattamento e una per incontrare i medici. Il direttore La Valle: “Una sanità di eccellenza punta ...Annuncio vendita Bmw R 1200 GS Adventure (2010 - 13) usata a Torino - 9027875 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...