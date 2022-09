Topolino dalle prossime uscite propone gli scacchi con i personaggi disneyani (Di giovedì 22 settembre 2022) Topolino a partire dal numero 3487, in edicola da mercoledì 21 settembre, regala le pedine con i volti degli eroi disneyani, la scacchiera ripiegabile e la scatola contenitore. Scacco matto! Quest’autunno Topolino propone ai propri lettori un gadget senza precedenti. A partire dal numero 3487 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 settembre – arrivano Gli scacchi di Topolino, un gioco da tavolo Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022)a partire dal numero 3487, in edicola da mercoledì 21 settembre, regala le pedine con i volti degli eroi, laera ripiegabile e la scatola contenitore. Scacco matto! Quest’autunnoai propri lettori un gadget senza precedenti. A partire dal numero 3487 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 settembre – arrivano Glidi, un gioco da tavolo

ellava30 : @Ele88Elfy Purtroppo non è da sottovalutare,avremmo dovuto già capire che molte'notizie'i pap le prendono da qui(e… - idontwiikeit : Sono uscita per tipo 5 minuti in giardino per salvare un topolino dalle grinfie del mio gatto 5 MINUTI Ho 7 punture di zanzara - piadonis : @CarloCalenda Dalle proposte , dal modo di condurre la campagna elettorale e le alleanze ero convinto che la lettur… -