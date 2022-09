Tommaso Zorzi sta male: “Probabilmente morirò” ecco cosa gli è successo (Di giovedì 22 settembre 2022) Tommaso Zorzi ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha fatto decisamente preoccupare i numerosi fan che lo seguono. Il ragazzo, infatti, ha detto di stare molto male a causa di un problema intestinale. L’influencer, come suo solito, non ha risparmiato di raccontare i dettagli del “calvario” che sta attraversando. Vediamo nel dettaglio che cosa gli è successo. ecco cosa è successo a Tommaso Zorzi In questi giorni Tommaso Zorzi è stato un po’ più assente del solito dai social. Il motivo risiede nel fatto che non sta molto bene. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, il protagonista ha spiegato di aver beccato qualche virus intestinale pertanto sta davvero malissimo. Il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 settembre 2022)ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha fatto decisamente preoccupare i numerosi fan che lo seguono. Il ragazzo, infatti, ha detto di stare moltoa causa di un problema intestinale. L’influencer, come suo solito, non ha risparmiato di raccontare i dettagli del “calvario” che sta attraversando. Vediamo nel dettaglio chegli èIn questi giorniè stato un po’ più assente del solito dai social. Il motivo risiede nel fatto che non sta molto bene. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, il protagonista ha spiegato di aver beccato qualche virus intestinale pertanto sta davvero malissimo. Il ...

