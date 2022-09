Tiro a volo, Mondiali 2022: l’australiana Kiara Sioux-Lin Dean vince il titolo nel trap femminile juniores (Di giovedì 22 settembre 2022) A Osijek, dove sono in corso i Mondiali 2022 di Tiro a volo, risuona l’inno australiano. Il merito è di Kiara Sioux-Li Dean, che si è aggiudicata il titolo iridato di trap femminile juniores. L’oceanica, classe 2002, è riuscita a spuntarla sulla cinese Han Ting (argento) al termine di una finale tiratissima, risoltatasi soltanto allo shoot off per 4-3, dopo il 30 a 30 dei 35 piattelli regolamentari a disposizione. Il bronzo invece se l’è preso la connazionale di Dean, ovvero Breanna Maree Dowse Collins, capace di precedere, con lo score di 19/25, la spagnola Africa Baena Sedano, che invece si è dovuta accontentare del quarto posto a quota 10/15. Per Kiara ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) A Osijek, dove sono in corso idi, risuona l’inno australiano. Il merito è di-Li, che si è aggiudicata iliridato di. L’oceanica, classe 2002, è riuscita a spuntarla sulla cinese Han Ting (argento) al termine di una finale tiratissima, risoltatasi soltanto allo shoot off per 4-3, dopo il 30 a 30 dei 35 piattelli regolamentari a disposizione. Il bronzo invece se l’è preso la connazionale di, ovvero Breanna Maree Dowse Collins, capace di precedere, con lo score di 19/25, la spagnola Africa Baena Sedano, che invece si è dovuta accontentare del quarto posto a quota 10/15. Per...

