Tiro a volo, Mondiali 2022: Italia, trionfo nel trap maschile juniores! Vince Gianmarco Barletta, secondo Emanuele Iezzi

Una straordinaria doppietta. Ai Mondiali 2022 di Tiro a volo, che si stanno tenendo in quel di Osijek, l'Italia del Tiro a volo si prende oro e argento nella gara di trap maschile juniores. A prendersi il titolo iridato, in una finale risoltasi allo shoot off col punteggio di 2-1, è stato Gianmarco Barletta che, dopo il 32-32 dei 35 piattelli a disposizione, è riuscito a superare Emanuele Iezzi, medaglia d'argento. Il bronzo invece se l'è messo al collo il finlandese Juho Johannes Maekelae, con lo score di 21/30, con il francese Thomas Agez rilegato al quarto posto della finale (12/15). Un risultato eccezionale quello raggiunto dagli azzurri, entrambi classe 2002.

