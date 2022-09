Tiro a volo, Mondiali 2022: i favoriti del trap. Jessica Rossi nel gruppo delle “Big”, al maschile (Di giovedì 22 settembre 2022) I Mondiali 2022 di Tiro a volo, che sono iniziati in questi giorni a Osijek, stanno entrando nel vivo. Dopo le prove riservate agli juniores, dall’inizio della pRossima settimana arriveranno in pedana i senior, con l’inizio dell’agenda dedicata al trap femminile e maschile Gare importanti e delicate, dove oltre allo scettro iridato vi saranno in palio ben 8 carte olimpiche: 4 per le donne e 4 per gli uomini. Ma chi saranno i favoriti dei concorsi individuali? Andiamo a scoprirlo, ricordando che chi ha già preso il pass verso Parigi 2024, in occasione degli Europei di Larnaca, di qualche settimana fa, potrebbe essere assente o magari meno performante in pedana. Tiro a volo, Mondiali ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Idi, che sono iniziati in questi giorni a Osijek, stanno entrando nel vivo. Dopo le prove riservate agli juniores, dall’inizio della pma settimana arriveranno in pedana i senior, con l’inizio dell’agenda dedicata alfemminile eGare importanti e delicate, dove oltre allo scettro iridato vi saranno in palio ben 8 carte olimpiche: 4 per le donne e 4 per gli uomini. Ma chi saranno idei concorsi individuali? Andiamo a scoprirlo, ricordando che chi ha già preso il pass verso Parigi 2024, in occasione degli Europei di Larnaca, di qualche settimana fa, potrebbe essere assente o magari meno performante in pedana....

