"Ti prego, basta". Serena Bortone, troppo dolore nelle parole dell'ospite vip. E lei crolla (Di giovedì 22 settembre 2022) Serena Bortone in lacrime a Oggi è un altro giorno. La nuova stagione del popolare e seguito programma di Rai1 si è aperta da qualche settimana. In questa edizione ad affiancare l'esperta conduttrice ci sono Francesco Oppini e Laura Freddi. Scelte, forse, azzardate visto che il pubblico in queste settimane non ha risparmiato alla neo coppia di opinionisti critiche feroci. L'apprezzamento per Serena Bortone, invece, non scende: merito della sua grande capacità di conduttrice e di quella qualità tanto gradita ai telespettatori, quella di non nascondere i propri sentimenti. Oggi Serena Bortone è scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato la storia del cantautore Gary Low. Sparito dalle scene dal 1990, ha raccontato la sua storia partendo da lontano. "Non ho visto mio padre dai 6 ai 18

