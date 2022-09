Thai Cave Rescue – Salvati dalla Grotta | dal 22 settembre su Netflix

malay58415637 : RT @MewSuppasitFCIT: Nuovo post di #hommesthailand su IG Link?? - PornpimonC90 : RT @MewSuppasitFCIT: Nuovo post di #hommesthailand su IG Link?? - mewlions91 : RT @MewSuppasitFCIT: Nuovo post di #hommesthailand su IG Link?? - Sideofmoon2 : RT @MewSuppasitFCIT: Nuovo post di #hommesthailand su IG Link?? - fan_mew21 : RT @MewSuppasitFCIT: Nuovo post di #hommesthailand su IG Link?? -

TVSerial.it

... ha spiegato il regista thailandese di 'Rescue' - 'Salvati nella grotta', Nattawut Poonpiriya: 'Penso che la serie copra alcune parti che non sono state ritratte abbastanza, come il mondo ...Attesa con i sei episodi che la compongono per il 22 settembre,Rescue , la nuova miniserie di Netflix con una vena documentaristica che ripercorre l'incredibile salvataggio dei Wild Boars, la giovane squadra di calcio thailandese nel 2018 rimasta ... Thai Cave Rescue - Salvati dalla Grotta serie tv: uscita e streaming For co-showrunner Dana Ledoux Miller, creating a series based on the 2018 Thai cave rescue meant centering those who were most affected: the 12 boys, their families and their coach.As revisited in a new Netflix series, all 12 youth soccer team members and their coach were saved from Thailand's Tham Luang cave, but two rescuers died.