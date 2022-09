Terzo bebè in arrivo per il fondatore di Facebook: ed è di nuovo fiocco rosa (Di giovedì 22 settembre 2022) Cicogna in volo per Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan: la coppia è in attesa di un bebè. Si tratta del Terzo figlio per il fondatore di Facebook e la sua dolce metà. L’annuncio non poteva che arrivare via social. E, contrariamente a tante coppie star che preferiscono non rivelare dettagli, Zuckerberg ha già svelato anche il sesso del bebè e quando dovrebbe nascere. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 settembre 2022) Cicogna in volo per Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan: la coppia è in attesa di un. Si tratta delfiglio per ildie la sua dolce metà. L’annuncio non poteva che arrivare via social. E, contrariamente a tante coppie star che preferiscono non rivelare dettagli, Zuckerberg ha già svelato anche il sesso dele quando dovrebbe nascere. Baby vip, tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Leggi anche ...

Adam Levine nega accuse tradimento ma ammette di aver esagerato Adam Levine esce allo scoperto dopo le accuse di tradimento nei confronti della moglie Behati Prinsloo, attualmente in attesa del loro terzo figlio. Con un post sul suo account ufficiale Instagram, il frontman del gruppo musicale Maroon 5 ha detto di non aver avuto una relazione con la modella Sumner Stroh tuttavia ammette di aver ... Adam Levine replica alle accuse: 'Non ho tradito mia moglie, ma...' La bomba è scoppiata in un momento di grande felicità per la famiglia Levine, considerando che la moglie Behati Prinsloo , modella di Victoria's Secret , è in attesa del terzo figlio. 'Mia moglie e ... Today.it Adam Levine esce allo scoperto dopo le accuse di tradimento nei confronti della moglie Behati Prinsloo, attualmente in attesa del lorofiglio. Con un post sul suo account ufficiale Instagram, il frontman del gruppo musicale Maroon 5 ha detto di non aver avuto una relazione con la modella Sumner Stroh tuttavia ammette di aver ...La bomba è scoppiata in un momento di grande felicità per la famiglia Levine, considerando che la moglie Behati Prinsloo , modella di Victoria's Secret , è in attesa delfiglio. 'Mia moglie e ... Mark Zuckerberg di nuovo papà. La moglie Priscilla è incinta (ed è una femminuccia)