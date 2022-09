Terremoto tra Marche e Abruzzo | quattro scosse | la più forte di 4 1 ad Ascoli Piceno Scuole evacuate nel Teramano

(Di giovedì 22 settembre 2022)tra: sonole dueregistrate in pochi minuti tra le due regioni. Adè stata registrata la piùdi 4.1. Sono tre ledi...

rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - Corriere : Terremoto nel Centro Italia, scossa di magnitudo tra 3,9 e 4,4 avvertita anche ad Ascoli Piceno - repubblica : Terremoto, due forti scosse avvertite ad Ascoli Piceno. Magnitudo tra 3.9 e 4.4 - AlfioGiulio : RT @TV2000it: #Terremoto #Marche: scosse di magnitudo tra 3.9 e 4.1 in zona #AscoliPiceno Alle 12.24, la prima scossa compresa tra 3.9 e 4… - mummy53690440 : RT @mondoterremoti: Due terremoti di magnitudo preliminare compresa tra 3.9/4.4 e tra 3.4/3.9 sono avvenuti rispettivamente alle ore 12:24… -

Successivamente ci sono state altre 6 scosse sismiche nella zonaFolignano e Civitella del Tronto, (Abruzzo), in provincia di Teramo, di magnitudo compresa2.0 e 2.5. A Teramo e provincia, ......disono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno. Secondo una stima provvisoria dell'Ingv, la prima ha avuto una magnitudo compresa3.9 ...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita intorno le 12.30 in Abruzzo, distintamente nel territorio teramano.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...