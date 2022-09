Terremoto: scosse intorno a magnitudo 4 ad Ascoli Piceno, Genova e Modena Tutte oggi pomeriggio (Di giovedì 22 settembre 2022) L'articolo Terremoto: scosse intorno a magnitudo 4 ad Ascoli Piceno, Genova e Modena <small class="subtitle">Tutte oggi pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 settembre 2022) L'articolo4 ad proviene da Noi Notizie..

Agenzia_Ansa : ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Asc… - rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA?? TERREMOTO : tre scosse in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 4.1 è stata regi… - mr_mainagioia : Ma c'è stato un altro #terremoto non è possibile che sta succedendo all'Italia, sta schiattando siamo a quota 4 scosse oggi - windflowerleigh : il modo in cui non ho mai sentito una scossa di terremoto in 31 anni che vivo a Genova ed oggi due scosse nel giro… -