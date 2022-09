Terremoto, paura nelle Marche: la terra trema intorno ad Ascoli. Due scosse avvertite dalla gente (Di giovedì 22 settembre 2022) Terremoto, la terra trema nel Catanese. L’Ingv di Catania ha registrato due scosse di Terremoto, la prima di magnitudo 2.5. Poi la seconda, di magnitudo 3.6. Tutto nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane: rispettivamente alle 23,51 a due chilometri a Nord Ovest di Ragalna. E alle 04.21, quattro chilometri a Sud di Paternò. Gli esperti del settore hanno individuato l’ipocentro della prima scossa ad una profondità di 3 chilometri. Quello della seconda, invece, ad una profondità di 10 chilometri. Terremoto, dopo le scosse di Catania, la terra trema anche nelle Marche Ma non è tutto purtroppo. Dopo i dati resi noti sulle scosse nel Catanese ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022), lanel Catanese. L’Ingv di Catania ha registrato duedi, la prima di magnitudo 2.5. Poi la seconda, di magnitudo 3.6. Tutto nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane: rispettivamente alle 23,51 a due chilometri a Nord Ovest di Ragalna. E alle 04.21, quattro chilometri a Sud di Paternò. Gli esperti del settore hanno individuato l’ipocentro della prima scossa ad una profondità di 3 chilometri. Quello della seconda, invece, ad una profondità di 10 chilometri., dopo ledi Catania, laancheMa non è tutto purtroppo. Dopo i dati resi noti sullenel Catanese ...

zazoomblog : Due forti scosse di terremoto nelle Marche: gente in strada per la paura - #forti #scosse #terremoto - enricaquaranta : RT @ilmessaggeroit: #terremoto ad #ascoli piceno, avvertite due forti scosse: paura nelle #marche, evacuate le scuole - Beatrizpinson15 : #terremoto Sentito chiaramente, solo tanta paura! - BlackJack_1984 : RT @SaCharlieFlo: Immagino la paura ?? 35 min.fa #terremoto 4.1 a Folignano (AP), 4 km SW, 23.9km, 12:24 CEST (INGV) - ematr_86 : la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa riprende il pellegrinaggio per l'Italia... hanno grande paura si… -