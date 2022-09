Terremoto oggi Italia 22 settembre 2022: le ultime scosse (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Terremoto oggi in Italia. scosse di diversa magnitudo ci sono state in Sicilia, Abruzzo, Marche e Liguria. SICILIA – L’Ingv di Catania ha registrato oggi due scosse di Terremoto, la prima di magnitudo 2.5, la seconda di magnitudo 3.6, nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane rispettivamente alle 23,51 a 2 chilometri a Nord Ovest di Ragalna e alle 04.21 4 chilometri a Sud di Paternò. L’ipocentro della prima è stato individuato ad una profondità di 3 chilometri, quello della seconda ad una profondità di 10 chilometri. ABRUZZO – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia della scossa di Terremoto che ha coinvolto la provincia di Teramo ha subito chiamato il prefetto Massimo Zanni e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) –indi diversa magnitudo ci sono state in Sicilia, Abruzzo, Marche e Liguria. SICILIA – L’Ingv di Catania ha registratoduedi, la prima di magnitudo 2.5, la seconda di magnitudo 3.6, nella provincia etnea tra la notte scorsa e le prime ore di stamane rispettivamente alle 23,51 a 2 chilometri a Nord Ovest di Ragalna e alle 04.21 4 chilometri a Sud di Paternò. L’ipocentro della prima è stato individuato ad una profondità di 3 chilometri, quello della seconda ad una profondità di 10 chilometri. ABRUZZO – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, appresa la notizia della scossa diche ha coinvolto la provincia di Teramo ha subito chiamato il prefetto Massimo Zanni e ...

