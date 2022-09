Terremoto oggi | due scosse tra Marche e Abruzzo | la situazione aggiornata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022) La terra è tornata a tremare., 22 settembre 2022, alle 12 e 24 due fortisono state avvertite nelle. A darne notizia è l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha specificato che la prima scossa è stata di 4.1 a una profondità di 24 chilometri e la seconda di 3.6 a una profondità di 10 chilometri, a un minuto di distanza una dall’altra. L’epicentro delè stato Fogliano. Dopo dieci minuti la scossa è stata registrata anche ina 3 chilometri da Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Tanta paura tra la gente Ancora una volta tanta paura per i residenti. I social sono impazziti. Il passaparola tra i cittadini è ancora in corso. Su Twitter il Dipartimento della protezione civile ha assicurato, però, che dai primi accertamenti non risultano ...