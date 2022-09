Terremoto Messico | nuova scossa magnitudo 6 7

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Undi6.7 è stato registrato in, dove solo tre giorni fa si era registrato undi7.2. Lo rende noto il Centro sismologico europeo mediterraneo. Oggi a tremare sono stati i palazzi di Michoacan, neloccidentale, ma laè stata avvertita anche nella capitale, a Città del. L’epicentro è stato registrato a una profondità di 80 chilometri. Non è stato emesso un rischio tsunami. Una ricorrenza tragica quella del 19 settembre, quando nello stesso giorno del 2017 e del 1985 si erano registrati terremoti letali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Undi magnitudo 6.7 è stato registrato in, dove solo tre giorni fa si era registrato undi magnitudo 7.2. Lo rende noto il Centro sismologico europeo mediterraneo. Oggi a ... Per il momento non si hanno notizie di danni. Alle 8:16 ora italiana, l'una di notte in Messico una nuova forte scossa di terremoto ha colpito lo stato di Michoachan. L'epicentro una trentina di chilo ...