Terremoto magnitudo 4 1 | scossa registrata alle 12 24 a Folignano

(Di giovedì 22 settembre 2022) La terra ha tremato giovedì in tarda mattinata nelle Marche. Una fortedi, di4.1, è stata12.24 a, in provincia di Ascoli Piceno, con epicentro a 8 chilometri dal capoluogo. In base ai dati dell’Ingv laha avuto una profondità di 24 chilometri. Subito dopo si sono verificate altre due scosse, con lo stesso epicentro, una di3.612.25 e una di12.27. Al momento non vengono segnalati danni nè a cose nè a persone.

rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - Agenzia_Ansa : ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Asc… - fattoquotidiano : Nuovo terremoto di magnitudo 6.8 in Messico: colpito il Michoacan. Scossa avvertita anche nella capitale - MLFranciolini : RT @TgLa7: ??ULTIM'ORA?? TERREMOTO : tre scosse in provincia di Ascoli Piceno. La scossa più forte di magnitudo 4.1 è stata registrata a Foli… - giornali_it : Terremoto oggi nelle Marche, magnitudo tra 3.9 e 4.4 #22settembre #QuotidianiNazionali #IlRestoDelCarlino #Cronaca -

Due scosse di terremoto sono state avvertite oggi a Ascoli Piceno, nelle Marche: la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo. Secondo una stima provvisoria dell'Ingv, la prima ha avuto una magnitudo di 4.1, la seconda di 3.6. L'epicentro di entrambe le scosse è Folignano, comune alle porte del capoluogo di provincia. Terremoto ad Ascoli Piceno, gente in strada