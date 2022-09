Terremoto, due nuove scosse fra Emilia e Toscana - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 22 settembre 2022) Una con epicentro Pievepelago (Modena) magnitudo 3.8, e l'altra con magnitudo 3.2 con epicentro Fosciandora Leggi su lanazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Una con epicentro Pievepelago (Modena) magnitudo 3.8, e l'altra con magnitudo 3.2 con epicentro Fosciandora

rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - RaiNews : Forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25 ad Ascoli Piceno #terremoto - DPCgov : ?? Due scosse di #terremoto segnalate da @INGVterremoti di magnitudo 3.8 in provincia di #Modena e 3.2 in provincia… - rep_firenze : Due scosse di terremoto in Garfagnana, nessun danno - LU_Stregatto : RT @mondoterremoti: Un nuovo #terremoto di magnitudo preliminare compresa tra 3.7 e 4.2 è avvenuto alle ore 17:47 nella zona/provincia di #… -