Terremoto di magnitudo 6 | 8 a Michoacan in Messico | «Ho visto gli edifici che traballano» – Foto e video

Un Terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito Michoacan in Messico. Il Terremoto si è verificato 80 chilometri (49,7 miglia) sotto la superficie terrestre, secondo i dati del Centro Sismologico Euromediterraneo. Nessun allarme tsunami è stato emesso. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Città del Messico, secondo l'Afp. Un testimone ha riferito all'agenzia di stampa Reuters di aver visto gli edifici traballare.

