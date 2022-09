Terremoto di magnitudo 4 1 vicino a Genova | sospesi  i treni verso Levante Scosse anche in Emilia e in Toscana

Agenzia_Ansa : ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Asc… - RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - aperegina61 : RT @fanpage: Ancora #Terremoto nel pomeriggio. Epicentro Modena e Lucca - FaustoChiaraluc : RT @Agenzia_Ansa: ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Pi… -

La quarta scossa invece, di3.8, è avvenuta alle 17.47 in provincia di Modena. ... I terremoti in Liguria e in Sicilia Ha delle peculiarità anche ilavvenuto in Liguria, in una zona ...Genova - Altre lievi scosse di assestamento sono state avvertite nei dintorni di Genova, dopo ildelle 15.39 che ha registrato unadi 4.1. Lo sciame sismico nei dati del sito di Ingv L'analisi dettagliata di tutto lo sciame sismico è disponibile sul sito di Ingv, l'Istituto ...ROMA (ITALPRESS) – Diverse scosse di terremoto si sono verificate, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, in alcune regioni d’Italia. Un sisma di magnitudo 4.1, con epicentro nel Comune di Bargagl ...Sono troppo distanti per avere un collegamento fra loro, i terremoti che a distanza di poche ore hanno scosso Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna, e ognuno è stato generato da un meccanismo div ...