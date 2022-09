Terremoto di magnitudo 4.1 vicino a Genova. Scosse anche in Emilia e in Toscana «Ma nessuna correlazione» (Di giovedì 22 settembre 2022) La scossa è avvenuta nell’entroterra a circa 10 chilometri di profondità ed è stata sentita dalla popolazione. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni Leggi su corriere (Di giovedì 22 settembre 2022) La scossa è avvenuta nell’entroterra a circa 10 chilometri di profondità ed è stata sentita dalla popolazione. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni

Agenzia_Ansa : ??Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Asc… - RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - rtl1025 : ?? Due forti scosse di #terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad… - Bertolca10 : Non c'è 2 senza 3. Dopo il terremoto nel modenese, alle 17:49 nella zona di Lucca, registrato a Fosciandora. Magnitudo 3.2. #Terremoto - TgrRaiToscana : Terremoto di magnitudo 3.2 registrato da #Ingv in provincia di Lucca, epicentro a 8 km da Fosciandora, in Garfagna… -