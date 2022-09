Terremoto ad Ascoli Piceno, registrate due forti scosse (Di giovedì 22 settembre 2022) Due forti scosse di Terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25 di questa mattina, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno. Secondo la stima dell’Ingv, la prima ha avuto una magnitudo di 4.1, la seconda di 3,6. L’epicentro si trova a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, a una profondità di 24 km. La prima scossa di Terremoto è stata di magnitudo 4.1, la secondo di 3,6. Tutte e due in provincia di Ascoli Piceno STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 12:24 IT del 22-09-2022, prov/zona Ascoli Piceno #INGV 32824731 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022 L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Duedisono state avvertite, la prima intorno alle 12:25 di questa mattina, la seconda un minuto dopo, ad. Secondo la stima dell’Ingv, la prima ha avuto una magnitudo di 4.1, la seconda di 3,6. L’epicentro si trova a Folignano, in provincia di, a una profondità di 24 km. La prima scossa diè stata di magnitudo 4.1, la secondo di 3,6. Tutte e due in provincia diSTIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.9 e 4.4 ore 12:24 IT del 22-09-2022, prov/zona#INGV 32824731 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 22, 2022 L'articolo LA NOTIZIA.

