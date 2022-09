Terremoto a Genova, il sismologo Stefano Solarino: “Lo sciame durerà alcuni giorni” (Di giovedì 22 settembre 2022) Da tutta la Liguria oltre mille segnalazioni all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “In molti hanno detto di aver sentito un boato” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 22 settembre 2022) Da tutta la Liguria oltre mille segnalazioni all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “In molti hanno detto di aver sentito un boato”

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? TERREMOTO Forte scossa avvertita a Genova ed in gran parte della Liguria. Epicentro vicino al paese… - RaiNews : Scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria 3.9-4.4 nella zona di Genova - TgLa7 : ??BREAKINGNEWS?? TERREMOTO : Le ferrovie hanno sospeso il traffico sulla linee: Genova - La Spezia ; Genova-Milano e… - FedeAmodeo : RT @Telenord: Terremoto in Liguria, stop ai treni tra Genova e La Spezia per controlli precauzionali - Mari67805383 : RT @MetalHe69092042: Vi ricordate il video di quell'aereo che ha sorvolato le Marche qualche gg prima dell'alluvione e poi terremoto? Ecco… -