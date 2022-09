Terremoto a Genova | forte scossa avvertita nel pomeriggio | cosa sta succedendo

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? TERREMOTO Forte scossa avvertita a Genova ed in gran parte della Liguria. Epicentro vicino al paese… - RaiNews : Scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria 3.9-4.4 nella zona di Genova - RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - fanpage : Una forte scossa di #terremoto a Genova nel pomeriggio di oggi. Il sisma è stato distintamente avvertito da popola… - Fabio79658225 : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 15:39 IT del 22-09-2022, prov/zona Genova #INGV_32828651 -

Primocanale

, forte scossa magnituo tra 3.9 e 4.4 avvertita in numerose zone della della città: da Sampierdarena a Recco e Camogli. L'epicentro a Torriglia, pochi chilometri dal capoluogo ...in Liguria: dopo le due scosse nelle Marche avvertite in mattinata, è stata avvertita una scossa anche aL'articoloin Liguria, scossa di magnitudo 4.2 aproviene da True ... Scossa di terremoto a Torriglia, avvertita in tutta Genova FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN LIGURIA - Forte scossa alle 15:40 circa ben avvertita in Liguria ma anche nelle regioni limitrofe. Secondo le stime preliminari la magnitudo è di 4.4 con epicentro a ...Terremoto a Genova, forte scossa avvertita in numerose zone della della città: da Sampierdarena a Recco e Camogli. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO [STIMA ...