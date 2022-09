Tennis: Torneo Metz. Sonego si qualifica per i quarti di finale (Di giovedì 22 settembre 2022) L'azzurro batte Simon in due set e ora attende Korda Metz (FRANCIA) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale nel "Moselle Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) L'azzurro batte Simon in due set e ora attende Korda(FRANCIA) - Lorenzosiper idinel "Moselle Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta ...

