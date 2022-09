Tennis: Laver Cup. Federer in campo nel doppio con Nadal (Di giovedì 22 settembre 2022) Il fuoriclasse svizzero saluterà al fianco dello spagnolo LONDRA (INGHILTERRA) - Roger Federer farà coppia con lo spagnolo Rafael Nadal in doppio alla Laver Cup, evento a squadre che si disputerà all'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Il fuoriclasse svizzero saluterà al fianco dello spagnolo LONDRA (INGHILTERRA) - Rogerfarà coppia con lo spagnolo RafaelinallaCup, evento a squadre che si disputerà all'...

