Tennis: Laver Cup, Federer e Nadal si allenano con Djokovic e Murray (Di giovedì 22 settembre 2022) Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Pomeriggio da sogno a Londra, alla vigilia dell'ultimo match in carriera di Roger Federer in Laver Cup. Nell'allenamento del Team Europe, infatti, lo svizzero e Rafael Nadal hanno diviso il campo con Novak Djokovic e Andy Murray, in una sessione da favola che ha riunito i 'Fab 4'. Domani l'addio al Tennis di Federer che giocherà in doppio insieme a Nadal contro i rappresentati del team World, gli statunitensi Jack Sock e Frances Tiafoe.

