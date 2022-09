Tennis, Del Potro: “Sinner e Alcaraz? Hanno talento ma non usano variazioni…” (Di giovedì 22 settembre 2022) Juan Martin Del Potro torna a parlare di Tennis. L’argentino, che sta cercando di capire se potrà tornare con regolarità sui campi e nel circuito, ha espresso il suo parere sull’epico match di qualche settimana fa, tenutosi allo US Open, fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il vincitore di Flushing Meadows, nell’edizione 2009, intervistato ai microfoni de La Nacion ha detto: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma ora loro si stanno ancora formando. Ho visto il loro match ai Quarti di finale degli Us Open ed ho pensato che un Tennista esperto gli avrebbe potuto creare grosse difficoltà”. Poi ha aggiunto: “Se ci penso bene, capitava anche a me durante i primi match con Roger Federer, loro non usavano variazioni e questo era un problema. È ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Juan Martin Deltorna a parlare di. L’argentino, che sta cercando di capire se potrà tornare con regolarità sui campi e nel circuito, ha espresso il suo parere sull’epico match di qualche settimana fa, tenutosi allo US Open, fra Jannike Carlos. Il vincitore di Flushing Meadows, nell’edizione 2009, intervistato ai microfoni de La Nacion ha detto: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Jannike Carlos, ma ora loro si stanno ancora formando. Ho visto il loro match ai Quarti di finale degli Us Open ed ho pensato che unta esperto gli avrebbe potuto creare grosse difficoltà”. Poi ha aggiunto: “Se ci penso bene, capitava anche a me durante i primi match con Roger Federer, loro non usavano variazioni e questo era un problema. È ...

