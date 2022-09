Telese Terme, prenotazione dei nuovi manufatti cimiteriali (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – L’amministrazione comunale rende noto che saranno realizzati 176 loculi a fornetto, 22 a cantera, 40 ossari, 24 celle cinerarie/ossarietti e 20 lotti per cappelle private. Bisogna presentare istanza con moduli prestampati scaricabili dal sito del Comune (da inviare all’indirizzo pec comune.TeleseTerme.protocollo@pec.cstsannio.it) oppure recandosi presso gli uffici comunali. Possono partecipare i cittadini residenti nel comune di Telese Terme che non siano già concessionari di altre sepolture. Alla presentazione della domanda bisognerà effettuare un versamento pari al 50% della somma (variabile a seconda della tipologia di manufatto richiesta) e l’altro 50% alla consegna. L’ordine di assegnazione rispetterà l’ordine di presentazione delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’amministrazione comunale rende noto che saranno realizzati 176 loculi a fornetto, 22 a cantera, 40 ossari, 24 celle cinerarie/ossarietti e 20 lotti per cappelle private. Bisogna presentare istanza con moduli prestampati scaricabili dal sito del Comune (da inviare all’indirizzo pec comune..protocollo@pec.cstsannio.it) oppure recandosi presso gli uffici comunali. Possono partecipare i cittadini residenti nel comune diche non siano già concessionari di altre sepolture. Alla presentazione della domanda bisognerà effettuare un versamento pari al 50% della somma (variabile a seconda della tipologia di manufatto richiesta) e l’altro 50% alla consegna. L’ordine di assegnazione rispetterà l’ordine di presentazione delle ...

PupiaTv : RT @PupiaTv: Telese Terme (BN) - Consiglio Comunale (20.09.22) - beneventoapp : CONSEGNATI 3 CANTIERI DI LAVORO PER STRADE PROVINCIALI IN TERRITORIO DI TELESE TERME: Consegnati tre cantieri di la… - TV7Benevento : CONSEGNATI 3 CANTIERI DI LAVORO PER STRADE PROVINCIALI IN TERRITORIO DI TELESE TERME - - PupiaTv : Telese Terme (BN) - Consiglio Comunale (20.09.22) - PiccoleTras : Guarda il mio biglietto da visita virtuale Class: #ciboperlanima -

Strade provinciali a Telese, al via i lavori Benevento . Strade provinciali a Telese Terme, consegnati tre cantieri di lavoro alle ditte affidatarie. Ad annunciarlo il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. In particolare, gli interventi avviati riguardano il '... Quella sera Raffaele era felice, aveva diritto a coltivare i suoi sogni Benevento . Quella sera, il 3 settembre, Raffaele era felice e spensierato come tutti a quell'età. Era reduce da una festa a Faicchio , dove una compagna di classe al Liceo di Telese Terme aveva festeggiato i 18 anni che lui aveva già compiuto. Stava tornando a casa in sella ad una moto, forse pensando a come avrebbe organizzato la sua festa nonostante il compleanno fosse ... NTR24 Lombardi: ''Consegnati 3 cantieri di lavoro per strade provinciali in territorio di Telese Terme'' Enti Consegnati tre cantieri di lavoro alle ditte affidatarie su altrettante strade provinciali il cui tracciato ricade nel territorio del Comune di Telese Terme. Lo comunica il presidente della ... Strade provinciali, consegnati tre cantieri di lavoro nel territorio del comune di Telese Terme Comunicato Stampa – Antonio De Lucia Consegnati tre cantieri di lavoro alle Ditte affidatarie su altrettante strade provinciali il cui tracciato ricade nel territorio del Comune di Telese Terme. Lo co ... Benevento . Strade provinciali a, consegnati tre cantieri di lavoro alle ditte affidatarie. Ad annunciarlo il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. In particolare, gli interventi avviati riguardano il '...Benevento . Quella sera, il 3 settembre, Raffaele era felice e spensierato come tutti a quell'età. Era reduce da una festa a Faicchio , dove una compagna di classe al Liceo diaveva festeggiato i 18 anni che lui aveva già compiuto. Stava tornando a casa in sella ad una moto, forse pensando a come avrebbe organizzato la sua festa nonostante il compleanno fosse ... Strade provinciali, consegnati tre cantieri di lavoro a Telese Terme Consegnati tre cantieri di lavoro alle ditte affidatarie su altrettante strade provinciali il cui tracciato ricade nel territorio del Comune di Telese Terme. Lo comunica il presidente della ...Comunicato Stampa – Antonio De Lucia Consegnati tre cantieri di lavoro alle Ditte affidatarie su altrettante strade provinciali il cui tracciato ricade nel territorio del Comune di Telese Terme. Lo co ...