Teatro Trianon, Nello Mascia dirige due classici di Viviani per l’anteprima della nuova stagione (Di giovedì 22 settembre 2022) Teatro Trianon: Domani, venerdì 23 settembre, per il terzo capitolo del progetto dedicato al grande commediografo stabiese, il debutto dei due atti unici ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno (“Caffè di notte e giorno”) e ‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella (“Scalo marittimo”). Nel Teatro, diretto artisticamente da Marisa Laurito, Nello Mascia presenterà il terzo capitolo del suo progetto speciale, che quest’anno si Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022): Domani, venerdì 23 settembre, per il terzo capitolo del progetto dedicato al grande commediografo stabiese, il debutto dei due atti unici ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno (“Caffè di notte e giorno”) e ‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella (“Scalo marittimo”). Nel, diretto artisticamente da Marisa Laurito,presenterà il terzo capitolo del suo progetto speciale, che quest’anno si

antonellaa262 : Teatro Trianon: Domani, venerdì 23 settembre, il debutto dei due atti unici ‘O cafè ‘e notte e ghiuorno (“Caffè di… - gazzettanapoli : Venerdì 23 settembre, alle 21, anteprima della stagione del Trianon Viviani con Viviani per strada. ... . #arte… - cronachecampane : Teatro Trianon, due classici di Viviani per l’anteprima della nuova stagione - ilmondodisuk : Teatro Trianon/ Anteprima nel segno di Viviani con Nello Mascia: in scena, Napoli tra sofferenza e ironia (23 sette… - inforcampania : NAPOLI - NELLO MASCIA ALL'ANTEPRIMA DELLA STAGIONE DEL TEATRO TRIANON VIVIANI -