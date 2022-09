Tatiana Maslany, da “She-Hulk” ad “Orphan Black” (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima ancora di trasformarsi in una supereroina verde e muscolosa, Tatiana Maslany non ha avuto bisogno di tanta propaganda, ma soltanto di interpretare i suoi cloni preferiti. In Orphan Black ha dimostrato che una serie TV ben fatta, oltre ad una trama solida, ha bisogno di una protagonista di talento. C’è stato un tempo in cui Tatiana Maslany non ha avuto bisogno di unirsi all’universo Marvel per scoprire l’animo da supereroe. Chiunque l’abbia conosciuta nel doppio ruolo di Jennifer Walters e la verdissima She-Hulk non ha sicuramente approfondito appieno le sue capacità. E questo è un dato di fatto. Non perché She-Hulk sia un prodotto Marvel né perché sia un personaggio di poco spessore. Ma perché ha dei precedenti che rendono quasi impossibile ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima ancora di trasformarsi in una supereroina verde e muscolosa,non ha avuto bisogno di tanta propaganda, ma soltanto di interpretare i suoi cloni preferiti. Inha dimostrato che una serie TV ben fatta, oltre ad una trama solida, ha bisogno di una protagonista di talento. C’è stato un tempo in cuinon ha avuto bisogno di unirsi all’universo Marvel per scoprire l’animo da supereroe. Chiunque l’abbia conosciuta nel doppio ruolo di Jennifer Walters e la verdissima She-non ha sicuramente approfondito appieno le sue capacità. E questo è un dato di fatto. Non perché She-sia un prodotto Marvel né perché sia un personaggio di poco spessore. Ma perché ha dei precedenti che rendono quasi impossibile ...

HawkShy : Ma come si fa a sprecare un talento unico come quello di Tatiana Maslany in una stronzata come She-Hulk? - iammmartina_ : La comicità e Tatiana maslany sono le unice cose positive di #SheHulk - badtasteit : #SheHulk: Jameela Jamil loda Tatiana Maslany e il resto del cast - _saudade_17 : Tatiana Maslany un’attrice semplicemente SUBLIME! - terabiithiia : Tatiana Maslany è un genio non finirò mai di ripeterlo -