Taffo non perde occasione per riderci su, anche nel giorno del funerale della Regina (Di giovedì 22 settembre 2022) anche in occasione dei funerali della Regina Elisabetta, Taffo ha deciso di omaggiare la sovrana in maniera dissacrante, ma intelligente, tanto da riuscire a strappare un sorriso a tutti. Tutti noi ci siamo imbattati, almeno una volta nella vita, in uno dei tanti post taglienti e brillanti di Taffo, l'agenzia funebre aquilana fondata nel 1940 e che ben presto si è fatta conoscere nel resto del Paese. Ad oggi, infatti, la Taffo Funeral Services è un vero e proprio franchising che vanta sedi a Roma, Torino, Bologna, Potenza e non solo. Fonte: collage CuriosauroInsomma, l'agenzia funebre è riuscita a farsi ben presto spazio. Ma non finisce qui. E' stata anche in grado di usare i social al meglio, tramite una comunicazione diretta, efficace e dissacrante ...

