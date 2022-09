Supplenze docenti 2022: le NOMINE. Bollettini fino al quinto turno in alcune province (Di giovedì 22 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei Bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. I docenti leggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

ladyonorato : La transizione digitale in cui investiamo miliardi è anche questo: Supplenze da Gps, la disperazione dei docenti: s… - orizzontescuola : Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ri… - lacittanews : Di redazione “Il Ministero ha rilevato la correttezza della nostra nota e il legittimo diritto dell… - orizzontescuola : Supplenze Gps su sostegno, USB: “Il Ministero correggerà l’algoritmo e saranno nominati docenti specializzati” - ilCandido : RT @AngeloScebba: Scuole senza insegnanti per le supplenze brevi Link video -