Supplenze da MAD: quale scuola preferisce assumere un docente senza titolo rispetto al collega con titolo, seppure iscritto in GPS? (Di giovedì 22 settembre 2022) Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: il "caso MAD domanda di messa a disposizione" è un capitolo ancora aperto che non mancherà di far discutere nelle prossime settimane, quando gli Uffici Scolastici dichiareranno concluse le operazioni di propria competenza. Già adesso sono numerose le liberatorie per posti che non è stato possibile coprire con docenti di GaE e GPS e per i quali si scorrono le graduatorie di istituto. Ma si affacciano anche i primi interpelli nazionali, alla ricerca di docenti "introvabili", Il punto della situazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022)docenti anno scolastico 2022/23: il "caso MAD domanda di messa a disposizione" è un capitolo ancora aperto che non mancherà di far discutere nelle prossime settimane, quando gli Uffici Scolastici dichiareranno concluse le operazioni di propria competenza. Già adesso sono numerose le liberatorie per posti che non è stato possibile coprire con docenti di GaE ee per i quali si scorrono le graduatorie di istituto. Ma si affacciano anche i primi interpelli nazionali, alla ricerca di docenti "introvabili", Il punto della situazione. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze, algoritmo impazzito? “Gli errori non sono del sistema”, ecco la posizione del Ministero. Mad? “Nessuna m… - ilCandido : RT @AngeloScebba: Scuole senza insegnanti per le supplenze brevi Link video - Torre63 : RT @AngeloScebba: Scuole senza insegnanti per le supplenze brevi Link video - AngeloScebba : Scuole senza insegnanti per le supplenze brevi Link video - Ticonsiglio : ??Supplenze Docenti da MAD: tutti gli avvisi delle scuole Le istituzioni scolastiche possono ricorrere alla messa a… -