Superbike, Alvaro Bautista: “Il mio pensiero sull’incidente avuto in Francia con Rea non cambia” (Di giovedì 22 settembre 2022) Alvaro Bautista è pronto per dare spettacolo in quel di Barcellona, determinato per mantenere il comando della classifica generale. Il padrone di casa tenta di rifarsi dopo il ritiro nella race-2 di Magny-Cours, out dopo un contatto con il britannico Jonathan Rea (Kawasaki). Il #19 del gruppo ha riportato ai microfoni della propria formazione alla vigilia del round catalano: “Non vedo l’ora di correre di nuovo al Montmelò. Sono molto carico perché questa è una pista che mi piace, sono andato forte nel passato. Abbiamo avuto la possibilità di effettuare due test che ci hanno dato indicazioni molto positive”. Il teammate di Michael Ruben Rinaldi ha continuato dicendo: “Dobbiamo lavorare bene dal venerdì e rimane sempre concentrate per ottenere il massimo risultato e non commettere errori. Il mio pensiero ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)è pronto per dare spettacolo in quel di Barcellona, determinato per mantenere il comando della classifica generale. Il padrone di casa tenta di rifarsi dopo il ritiro nella race-2 di Magny-Cours, out dopo un contatto con il britannico Jonathan Rea (Kawasaki). Il #19 del gruppo ha riportato ai microfoni della propria formazione alla vigilia del round catalano: “Non vedo l’ora di correre di nuovo al Montmelò. Sono molto carico perché questa è una pista che mi piace, sono andato forte nel passato. Abbiamola possibilità di effettuare due test che ci hanno dato indicazioni molto positive”. Il teammate di Michael Ruben Rinaldi ha continuato dicendo: “Dobbiamo lavorare bene dal venerdì e rimane sempre concentrate per ottenere il massimo risultato e non commettere errori. Il mio...

gponedotcom : Johnny e Alvaro si ritroveranno nuovamente di fronte quest’oggi al Montmelò, nel frattempo ecco un nuovo video di q… - motorboxcom : La #Superbike torna con il round #Catalunya! La sfida infinita tra Alvaro #Bautista, Toprak #Razgatlioglu e Jonatha… - corsedimoto : JONATHAN REA dimentica le accuse per il contatto con Alvaro Bautista e si carica per il prossimo week end. 'Voglio… - lacittanews : ROMA - Sarà ancora Michael Rinaldi il partner di Alvaro Bautista nella Ducati in Superbike. La casa di Borgo Paniga… - masami103vs : RT @gponedotcom: Stefano Cecconi ha deciso di rinnovare la fiducia verso il pilota romagnolo, il quale condividerà il box con Alvaro Bauti… -