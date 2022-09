Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Le politiche di riduzione del danno da tabacco devono fare un salto di qualità nei Paesi dove è ancora alto il numero di fumatori tradizionali e puntare in maniera seria e convincente sui prodotti a potenziale rischio ridotto, dalle sigarette elettroniche (e-cig) ai dispositivi a tabacco riscaldato. E’ il punto che ha unito esperti, medici e scienziati che si sono riuniti ad Atene per il quinto Summit scientifico ‘Tobacco harm reduction: novel products, research & policy’ promosso da Scohre, un’associazione internazionale indipendente formata da esperti e scienziati che promuovono il controllo del tabacco e la riduzione del danno da fumo. “Serve fare di più per aumentare la consapevolezza sulle strategie di riduzione del danno, serve creare maggiori opportunità per la formazione degli esperti di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Le politiche di riduzione del danno da tabacco devono fare un salto di qualità nei Paesi dove è ancora alto il numero di fumatori tradizionali e puntare in maniera seria e convincente sui prodotti a potenziale rischio ridotto, dalle sigarette elettroniche (e-cig) aia tabacco riscaldato. E’ il punto che ha unito esperti,e scienziati che si sono riuniti adper il quintoscientifico ‘Tobacco harm reduction: novel products, research & policy’ promosso da Scohre, un’associazione internazionale indipendente formata da esperti e scienziati che promuovono il controllo del tabacco e la riduzione del danno da fumo. “Serve fare di più per aumentare la consapevolezza sulle strategie di riduzione del danno, serve creare maggiori opportunità per la formazione degli esperti di ...

telodogratis : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare - lifestyleblogit : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare - - pleccese : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare ??Leggi di più su… - News24_it : Summit medici ad Atene, dispositivi alternativi strategia per smettere di fumare -