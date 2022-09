Studenti, le metà frequenta un liceo. Tutti i numeri del Ministero [SCARICA PDF] (Di giovedì 22 settembre 2022) In quest’anno scolastico sono 366.310 le classi di scuola statale, che accoglieranno 7.286.151 Studenti, di cui 290.089 con disabilità. Sono i dati ufficiali forniti dal Ministero dell'Istruzione in un documento che raccoglie i dati relativi all'anno scolastico 2022/2023. L'articolo Studenti, le metà frequenta un liceo. Tutti i numeri del Ministero SCARICA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022) In quest’anno scolastico sono 366.310 le classi di scuola statale, che accoglieranno 7.286.151, di cui 290.089 con disabilità. Sono i dati ufficiali forniti daldell'Istruzione in un documento che raccoglie i dati relativi all'anno scolastico 2022/2023. L'articolo, leundelPDF .

