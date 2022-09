Studente morto in alternanza scuola-lavoro, 4 indagati: l’amministratore e il responsabile sicurezza, ma anche un docente e la preside (Di giovedì 22 settembre 2022) Sarà anche un atto dovuto, in vista dell’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia, eppure nell’inchiesta per la morte in fabbrica del diciottenne Giuliano De Seta entrano, come indagati, anche due docenti dell’Itis “Da Vinci” di Portogruaro dove il ragazzo studiava. A cinque giorni dall’incidente sul lavoro, avvenuto alla Bc Service di Noventa Padovana, il sostituto procuratore Antonia Sartori ha iscritto nel registro degli indagati, per il momento, quattro nomi, con l’ipotesi di concorso in omicidio colposo. Si tratta innanzitutto di Luca Brugnerotto, di Salgareda, in provincia di Treviso, amministratore unico dell’azienda che ha sede legale a Volpago del Montello e un altro stabilimento a San Donà di Piave. C’è poi il responsabile della sicurezza nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Saràun atto dovuto, in vista dell’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia, eppure nell’inchiesta per la morte in fabbrica del diciottenne Giuliano De Seta entrano, comedue docenti dell’Itis “Da Vinci” di Portogruaro dove il ragazzo studiava. A cinque giorni dall’incidente sul, avvenuto alla Bc Service di Noventa Padovana, il sostituto procuratore Antonia Sartori ha iscritto nel registro degli, per il momento, quattro nomi, con l’ipotesi di concorso in omicidio colposo. Si tratta innanzitutto di Luca Brugnerotto, di Salgareda, in provincia di Treviso, amministratore unico dell’azienda che ha sede legale a Volpago del Montello e un altro stabilimento a San Donà di Piave. C’è poi ildellanella ...

