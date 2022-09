Stop Rrahmani | importante notizia sulle condizioni del difensore

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 settembre 2022) Al termine del match Milan-Napoli, ilazzurro Amirha avvertito un risentimento muscolare. Nonostante ciò, ilha voluto mantenere fede agli impegni con il Kosovo, partendo con la nazionale. Il calciatore del Napoli, rimasto comunque in ritiro con i compagni, ha subito un lieve stiramento ai legamenti della gamba, ma sembra essere scongiurata una lesione. Con ogni probabilità, come riportato dal quotidiano kosovaro “Nacionale”,salterà la partita contro l’Irlanda del nord, ma molto probabilmente sarà in campo sabato 1 Ottobre per la sfida di campionato tra Napoli e Torino. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’avvio di stagione delazzurro è stato eccellente, in coppia con Kim ha dimostrato di aver trovato la stessa intesa che aveva ...