Stefano De Martino lascia tutti a bocca aperta | arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

(Di giovedì 22 settembre 2022)Decon questo annuncio chesi: avete sentito cosa ha detto? Pazzesco. Ne è trascorso di tempo da quandoDe, all’epoca giovanissimo, si presentava nella scuola di Amici come ballerino. Correva esattamente l’anno 2009, eppure il giovane napoletano – dopo aver cavalcato l’onda del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

A molti internauti queste sue parole sono sembrate una vera e propria frecciatina nei confronti della showgirl argentina che oggi vive serenamente accanto a suo maritoDe. Certo fa ...Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: innamorata per le vie di Milano con la nuova fiamma Giulio Fratini Belen Rodriguez festeggia 38 anni: il compleanno in famiglia conDeL'...Stefano De Martino lascia tutti a bocca aperta con questo annuncio che nessuno si aspettava: avete sentito cosa ha detto Pazzesco. Ne è trascorso di tempo da quando Stefano De Martino, all’epoca ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...