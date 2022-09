Stanotte ho sognato la regina Elisabetta (Di giovedì 22 settembre 2022) Stanotte ho sognato il grande amore della mia vita, Elisabetta. In questi 28 anni dall’ultima volta che ci siamo baciati, non era mai capitato. Certo pensavo spesso a lei, diciamo 5 volte al mese? Ma sì diciamolo, anche se a volte di più. Nel sogno eravamo ancora della stessa età di allora: lei 25, io 32. Era bellissima. Oltre questo non si capiva niente, c’era del mobilio con dentro oggetti mai visti. Forse regali di nozze? Poi il sogno è finito. Con Elisabetta di Cesena siamo stati morosi dal marzo al giugno 1994. Ci saremo visti 9 o 10 volte. Abbiamo dormito insieme in gita a Desenzano, Bellaria, alla diga di Ridracoli (Appennino romagnolo) e all’hotel Hilton di Milano. A fine giugno arrivo a Linate dalla Sardegna, subito chiamo il mio amore da una cabina Sip. Lei: “Eh, sai… adesso devo preparare gli esami ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022)hoil grande amore della mia vita,. In questi 28 anni dall’ultima volta che ci siamo baciati, non era mai capitato. Certo pensavo spesso a lei, diciamo 5 volte al mese? Ma sì diciamolo, anche se a volte di più. Nel sogno eravamo ancora della stessa età di allora: lei 25, io 32. Era bellissima. Oltre questo non si capiva niente, c’era del mobilio con dentro oggetti mai visti. Forse regali di nozze? Poi il sogno è finito. Condi Cesena siamo stati morosi dal marzo al giugno 1994. Ci saremo visti 9 o 10 volte. Abbiamo dormito insieme in gita a Desenzano, Bellaria, alla diga di Ridracoli (Appennino romagnolo) e all’hotel Hilton di Milano. A fine giugno arrivo a Linate dalla Sardegna, subito chiamo il mio amore da una cabina Sip. Lei: “Eh, sai… adesso devo preparare gli esami ...

thon_aly : Io stanotte ho sognato di cantare 'si è girato Giroud' insieme ad Olivier Giroud in aeroporto . Quell'uomo mi sta deviando il cervello - LauraScotti19 : @GiovaQuez L ha sognato stanotte? - diegogscotti : RT @CredoAtutto: @AlexBazzaro @Andrea_D74 Stanotte ho sognato che la Lega era al Governo con Draghi, aveva pure dei ministri e governava in… - checca_aversa_ : RT @Aka7evenreal: Stanotte ho sognato Neymar che cantava 6PM in un video su Tik Tok. Sto bene ragazzi, è tutto ok. - holdmeniallxs : letteralmente stanotte ho sognato di urlare dietro a Ryan Reynolds “NO NON PUOI FARLO BLAKE È INCINTA DEL QUARTO FI… -

L'incubo di Elsa, la bambina fantasma Chella creatura che aggio sognato stanotte era accussì antipatica! Ma poi chisà come l'ho immagginata. Le creature dove sto di casa io per fortuna non esistono. Nessuno da queste parti è accussì ... Un tempo umile / uno splendore ... forse alla confessione e capace di raccogliere tutti i segni e tutti i sogni " o le visioni " in un intento di massima scorrevolezza, proprio come un fiume ("Stanotte ho sognato che dormivo in una ... Il Foglio LIVE Crono uomini, oro al norvegese Foss. Delusione Ganna: è solo 7° L'azzurro campione in carica parte forte, ma crolla alla distanza. Argento per lo svizzero Kung, terzo Evenepoel ... Mondiali, stanotte le crono: gli orari di donne e uomini Tutto pronto in Australia per ospitare la rassegna iridata: prima tocca alle azzurre con Fidanza e Guazzini, poi il terzetto formato da Affini, Sobrero e il campione del mondo in carica Ci siamo. Scat ... Chella creatura che aggioera accussì antipatica! Ma poi chisà come l'ho immagginata. Le creature dove sto di casa io per fortuna non esistono. Nessuno da queste parti è accussì ...... forse alla confessione e capace di raccogliere tutti i segni e tutti i sogni " o le visioni " in un intento di massima scorrevolezza, proprio come un fiume ("hoche dormivo in una ... Stanotte ho sognato la regina Elisabetta L'azzurro campione in carica parte forte, ma crolla alla distanza. Argento per lo svizzero Kung, terzo Evenepoel ...Tutto pronto in Australia per ospitare la rassegna iridata: prima tocca alle azzurre con Fidanza e Guazzini, poi il terzetto formato da Affini, Sobrero e il campione del mondo in carica Ci siamo. Scat ...