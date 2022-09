"Spero non in orbace". Montanari choc: sfregio alla Meloni, Gruber sbigottita | Video (Di giovedì 22 settembre 2022) "Come si risveglierà l'Italia il 26 settembre? Spero non in orbace". Quella di Tomaso Montanari, professore rettore dell'Università per stranieri di Siena e tra i più agguerriti anti-Meloni, anti-Salvini e anti-Berlusconi d'Italia, non sta scherzando. E Lilli Gruber, che lo ha chiamato come ospite a Otto e mezzo su La7, non può non sgranare gli occhi capendo la "portata" della provocazione di Montanari. Secondo l'intellettuale, insomma, una vittoria del centrodestra alle urne fra 3 giorni potrebbe comportare il rischi concreto di un ritorno del fascismo, come suggerisce alla divisa indossata nel Ventennio dagli uomini del regime di Benito Mussolini. Di cui Giorgia Meloni, conferma Montanari, sarebbe erede ideale. Troppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) "Come si risveglierà l'Italia il 26 settembre?non in". Quella di Tomaso, professore rettore dell'Università per stranieri di Siena e tra i più agguerriti anti-, anti-Salvini e anti-Berlusconi d'Italia, non sta scherzando. E Lilli, che lo ha chiamato come ospite a Otto e mezzo su La7, non può non sgranare gli occhi capendo la "portata" della provocazione di. Secondo l'intellettuale, insomma, una vittoria del centrodestra alle urne fra 3 giorni potrebbe comportare il rischi concreto di un ritorno del fascismo, come suggeriscedivisa indossata nel Ventennio dagli uomini del regime di Benito Mussolini. Di cui Giorgia, conferma, sarebbe erede ideale. Troppo ...

