Sotto il palco della Meloni anche ex grillini e rifondaroli | Adesso votiamo Giorgia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il centrodestra unito a Piazza del Popolo a Roma per la conclusionecampagna elettorale. Tantissimi i sostenitori diin piazza, poche bandiereLega e di Forza Italia. Tra gli elettori di Fratelli d'Italia accorsi in piazza per sostenere la leadertanti delusi del M5s e vecchi sostenitori del Pci.