Soleil Sorge replica alle accuse di Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti

Ieri sera, durante la festa al Grande Fratello Vip 7, alcuni vipponi si sono riuniti in giardino a chiacchierare. Insieme, hanno espresso diverse opinioni sul cast dell'anno scorso. Ma tra le più dure, ci sono state quelle di Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti. Quest'ultima ha anche dichiarato su Soleil: "Se dici di essere solo amica non ti fai mettere la faccia sulla patata con le gambe aperte da un uomo sposato". In realtà la situazione, descritta come ha fatto, non è nemmeno mai avvenuta. Ma aldilà del dettaglio, le parole utilizzate dalle due vippone sono state molto forti.

