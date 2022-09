Sofia Giaele de Donà, chi è il ricco marito Bradford Beck (Di giovedì 22 settembre 2022) Sofia Giaele de Donà è tra i concorrenti ufficiali, del cast 2022, del reality show il Grande Fratello Vip 7 presentato da Alfonso Signorini accompagnato dalle opinioni spassionate di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Qualcuno la ricorderà per aver partecipato al reality “Ti spedisco in convento” per altri invece è un volto nuovo. Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima concorrente del GF e pluri-seguita influencer su Instagram con 100mila followers. Sofia Giaele De Donà, chi è la nuova protagonista del Grande Fratello Vip 7 Sofia Giaele De Donà imprenditrice, influencer e modella, vive nella California del sud a Los Angeles. Nata il 13 ottobre 1998 è del segno zodiacale della Bilancia. La giovane è appassionata di tatuaggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)deè tra i concorrenti ufficiali, del cast 2022, del reality show il Grande Fratello Vip 7 presentato da Alfonso Signorini accompagnato dalle opinioni spassionate di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Qualcuno la ricorderà per aver partecipato al reality “Ti spedisco in convento” per altri invece è un volto nuovo. Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima concorrente del GF e pluri-seguita influencer su Instagram con 100mila followers.De, chi è la nuova protagonista del Grande Fratello Vip 7Deimprenditrice, influencer e modella, vive nella California del sud a Los Angeles. Nata il 13 ottobre 1998 è del segno zodiacale della Bilancia. La giovane è appassionata di tatuaggi ...

