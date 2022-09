Silvia Slitti contro Ambra Angiolini: «Abusiva a casa mia, non vuole più andarsene» (Di giovedì 22 settembre 2022) Silvia Slitti all’attacco, nel mirino Ambra Angiolini. La wedding planner dei vip, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, si è sfogata sui social contro la neo giudice di X-Factor, senza mai nominarla direttamente, ma lasciando intendere chiaramente di avercela con lei. L’oggetto del contendere è la casa di Milano di proprietà della Slitti, ma abitata dalla ex cantante. «Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2021 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare alle vie legali», spiega. Il racconto Silvia Slitti racconta la storia in maniera impersonale, fingendo di raccontare una disavventura successa a un’amica, ma poi non si contiene. «Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 22 settembre 2022)all’attacco, nel mirino. La wedding planner dei vip, moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, si è sfogata sui socialla neo giudice di X-Factor, senza mai nominarla direttamente, ma lasciando intendere chiaramente di avercela con lei. L’oggetto del contendere è ladi Milano di proprietà della, ma abitata dalla ex cantante. «Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2021 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare alle vie legali», spiega. Il raccontoracconta la storia in maniera impersonale, fingendo di raccontare una disavventura successa a un’amica, ma poi non si contiene. «Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che ...

