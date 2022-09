Silvana Sciarra eletta alla presidenza della Corte Costituzionale | i complimenti di Brunetta

(Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “Congratulazioni e auguri di buon lavoronuova presidente. Saprà dare un contributo prezioso al Paese in un ruolo così fondamentale per lo Stato, graziesua autorevolezza,sua personalità di grande equilibrio eprofonda conoscenza giuridica, a partire dai temi del diritto del lavoro, sui quali discusse la tesi con il mio compianto maestro e amico, il professore e già ministro del lavoro, Gino Giugni”. Lo afferma sul suo canale Telegram il ministropubblica amministrazione, Renato(foto). L'articolo L'Opinionista.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la nuova Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, e le ha espresso i più vivi auguri per l'espletamento del suo mandato. La nuova Presidente della Corte Costituzionale, la Prof.ssa Silvana Sciarra, è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La nuova presidente della Corte costizionale è Silvana Sciarra, prende il posto di Giuliano Amato. Tra le priorità: la lotta contro la violenza sulle donne.